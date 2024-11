Sport e spettacolo scendono in campo insieme

L’incontro tra sport e musica, due mondi apparentemente distanti ma ricchi di sfaccettature in comune: torna dal 19 al 22 novembre ’Sport Festival’, organizzato da Fondazione Entroterre. La manifestazione di quest’anno vede importanti collaborazioni con realtà sportive e culturali del territorio, tra cui Bologna FC 1909 e Musica Insieme, e numerosi ospiti illustri. L’evento clou è ’La musica in campo’, nuovo format di talk e musica che andrà in scena il 19 alle 21 al PalaDozza: Gianni Morandi, Paolo Fresu, Andrea Mingardi, Gloria Campaner e i calciatori e le calciatrici del Bologna FC 1909 saranno i protagonisti della serata, il cui incasso sarà devoluto per il 40% a Fondazione Sant’Orsola e Fondazione Bimbo Tu. Gli eventi del festival, curato da Pierfrancesco Pacoda e sponsorizzato da Hera con il patrocinio del Comune, proseguono anche nei giorni successivi: il 20 alle 18,30 a Mug - Magazzini Generativi ci sarà la presentazione del podcast di RaiPlay Sound ’Prendo la sciarpa e vengo da te. Storie di curve e di tifosi’, prodotto dal giornalista Michele Bitossi, con ospiti di diverse bandiere sullo stesso palco, da Riccardo Cucchi a Nando Popu, fino ad Alioscia Bisceglia, leader dei Casino Royale. Ci sarà inoltre un intervento video di Enrico Brizzi. Poi alle 21,30 andrà in scena Sportivamente musicali di Microband, duo composto da Luca Domenicali e Danilo Maggio, al Baraccano, uno dei partner del festival assieme a EmilBanca e Dance Plus. Il 21 alle 18,30 il Mug ospiterà l’evento Sport, Musica e Rigenerazione, in cui si esplorerà il ruolo dello sport e della musica in situazioni di disagio psichico. Alle 21, il pianista e compositore bolognese Francesco Cavestri torna in città, alla Palestra Sant’Eugenio, con ’Jazz sana in corpore sano’, un progetto sviluppato appositamente per il festival. A chiudere la seconda edizione dello Sport Festival sarà la Street Dance Battle, in programma il 22 alle 21,30 a Spaghetti Digitali in via Sante Vincenzi 2/C, una competizione che darà accesso a una wild card per la finale del premio Respect, in programma al Grand Tour Italia il 7 dicembre. I biglietti sono acquistabili sul sito della Fondazione Entroterre. Anche per gli eventi gratuiti (quelli al Mug e la Street Dance Battle) è necessaria la prenotazione.

Alice Pavarotti