Sport e turismo, un dibattito ad hoc nella frazione di Vado

Un dibattito su sport e turismo, per far sì che il connubio sia una possibilità di divertimento, socializzazione e possa offrire nuove occasioni di lavoro. Saranno queste le tematiche che emergeranno nel confronto in programma oggi alle 15, nella sala comunale Coop nella frazione di Vado, nel comune di Monzuno. In via Val di Setta, 54/B, è atteso anche Matteo Lepore, sindaco della Città Metropolitana di Bologna. Al suo fianco, inoltre, ci saranno Daniele Ravaglia della Fondazione Bologna Welcome, Teoman Alibegovic, vicepresidente della Fortitudo Bologna e il giornalista Filippo Benni. Tra gli ospiti anche due figure politiche, ovvero Elisabetta di Natale, candidata a sindaca del Comune di Monzuno, e Anastasia Chillemi, candidata a consigliera comunale, sempre a Mozuno.

L’appuntamento è organizzato proprio dalla lista ’Per una Nuova Stagione-100% Appennino’, in lizza nelle amministrative in programma l’8 e il 9 giugno. La di Natale sfiderà l’attuale sindaco Bruno Pasquini, mentre il terzo candidato è Stefano Adani.