Sport e vita sana, Scappi a confronto con i big dello sport

Alimentazione, sport e sostenibilità. Giornata dalle grandi firme quella di ieri all’Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola, dove l’Istituto Alberghiero "Bartolomeo Scappi" di Castel San Pietro ha portato in scena il convegno "Food Issues – Get back on track", giunto alla sua quarta edizione. Come raccontato alla vigilia, il convegno è stata la giusta occasione per "confrontarsi su alimentazione, sport e sostenibilità, puntando al benessere del corpo e della mente ma senza dimenticare quello del pianeta". Un confronto che ha visto seduti al tavolo relatori d’eccezione tra cui sportivi di oggi e di ieri rappresentativi di discipline che vanno dal calcio all’automobilismo, dal podismo al nuoto, fino a basket e ciclismo, ma anche nutrizionisti, chef, medici.