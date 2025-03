Sport per tutti all’aria aperta con le associazioni del territorio

Tre mesi di attività sportive gratuite all’aperto e negli spazi del territorio nel programma di Zola sport 0-100: per una vita in movimento, al via sabato prossimo sulla piattaforma del parco Respighi dove dalle 9.30 alle 11.30 Asco asd propone movimenti e regole della disciplina orientale del Taiji. Nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 nel campetto San Tomaso spazio alle racchette del Pikleball con la Piklebologna asd. Domenica poi appuntamento con l’acquaticità neonatale di Acquasportzola presso la piscina comunale rivolta ai bambi dai tre mesi ai tre anni. Ed è solo l’inizio di questo progetto sostenuto dal Comune col contributo della Regione in collaborazione con la consulta dello sport e delle associazioni, che continuerà secondo un calendario man mano aggiornato sul sito comunale fino al 30 giugno.