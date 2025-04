Sport per tutti i gusti per le vie e nelle piazze

Celebrare lo sport: sei giornate di eventi tra energia, benessere e inclusione. Da domani al 4 maggio Budrio si trasforma in una grande palestra a cielo aperto con le Giornate dello sport, rassegna ricca di tornei ed esibizioni che coinvolgeranno bambini, giovani, adulti e anziani. Un’occasione unica per vivere lo sport come motore di salute, aggregazione e comunità, la scorsa edizione aveva radunato centinaia di ragazzi.

Il programma, organizzato dal Comune di Budrio in collaborazione con le associazioni del territorio, si snoda tra il Palamezzolara, la palestra della scuola media, il piazzale della Gioventù e piazza Filopanti. Si parte con la 289 Spring Cup ’25, che animerà le giornate di domani, sabato e il 27 aprile. L’1 maggio sarà il Taekwondo Budrio a prendersi la scena, mentre nel weekend successivo sarà la volta di beach volley, ginnastica, danza e pattinaggio artistico. Tra le attività più originali, spiccano yoga e meditazione, il Qi gong, l’iniziativa ’Dai colore al tuo movimento’ rivolta alla terza età e le esibizioni di danza e ginnastica aperte anche al pubblico.

"Le Giornate dello sport sono il simbolo di una città che crede nello sport come strumento di crescita e inclusione – afferma il vice sindaco e assessore allo Sport, Roberto Maccagnani –. È un momento in cui le realtà del territorio si uniscono per offrire esperienze accessibili e coinvolgenti per tutte le età. Come amministrazione puntiamo molto sullo sport, come dimostrano gli investimenti importanti che stiamo facendo sugli impianti e sul sostegno alle associazioni". Le sue parole vengono evidenziate dal primo cittadino, Debora Badiali: "Da più di un anno abbiamo iniziato questo percorso che vede lo sport come valore sociale e aggregativo, lo abbiamo fatto col Coni regionale – scuola dello sport e col coach della nazionale di volley De Giorgi. Ora, per la seconda volta dopo il grande successo del’anno scorso, lo facciamo anche nella pratica, con tantissime ragazze e ragazzi del territorio che potranno cimentarsi nelle attività che preferiscono, senza competizione solo allo scopo di costruire rapporti sociali. L’impegno di questa amministrazione c’è sempre stato, come dimostrano gli investimenti già effettuati sulle strutture, e continuerà ad esserci in quanto crediamo realmente nei valori che portiamo avanti".

Un’iniziativa che conferma Budrio come un punto di riferimento per la promozione dello sport e del benessere, valorizzando la rete associativa locale e la voglia di stare insieme all’aria aperta.

Zoe Pederzini