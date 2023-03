Sportelli aperti, modifiche dopo le proteste

Una tempesta che pare essersi placata quella che ha visto protagonisti l’amministrazione comunale di Granarolo da un lato e dipendenti e sindacati dall’altro. All’alba del secondo incontro in Prefettura tra le parti, e terminato il secondo stato di agitazione indetto dai sindacati, ora l’amministrazione comunale ha cambiato gli orari degli sportelli dell’Urp. Questa, infatti, era una delle modifiche che i sindacati e i dipendenti chiedevano a gran voce ed era stato uno dei motivi dei due stati di agitazione proclamati nei mesi scorsi. A dare conto della novità il Comune di Granarolo.

Dalla scorsa settimana si può accedere agli sportelli dell’Urp - Demografici, senza appuntamento, anche il martedì dalle ore 8.30 alle 12.30; il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il sabato dalle 8.45 alle 12.30. Queste fasce orarie in cui non occorre la prenotazione per presentarsi allo sportello si vanno ad aggiungere a quella del giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30. Restano comunque validi gli appuntamenti, già fissati e da fissare, nelle medesime fasce orarie e garantendo il funzionamento in contemporanea di almeno due sportelli, uno dedicato agli appuntamenti e l’altro agli utenti che si presentano senza appuntamento. L’ampliamento del servizio di sportello senza prenotazione sarà sperimentale fino al 31 marzo, dopo di che ad aprile un nuovo provvedimento dell’amministrazione comunale fisserà i nuovi orari di apertura dell’Urp. Il decreto del sindaco, appena firmato, intende dare una risposta al numero di prenotazioni di appuntamenti agli sportelli aumentato in maniera significativa a partire dal mese di gennaio.

Le richieste allo sportello senza appuntamento, che hanno per oggetto le carte di identità elettroniche, saranno evase fino a quelle presentate 30 minuti prima della chiusura dello sportello. A parlare della novità e lo stesso primo cittadino Alessandro Ricci: "Le nuove fasce orarie di apertura senza appuntamento, il servizio garantito in presenza il sabato, il funzionamento in contemporanea di almeno due sportelli, la conferma della validità del sistema di prenotazione riteniamo, come amministrazione, siano risposte importanti alle richieste dei cittadini, aumentate in maniera crescente negli ultimi mesi. I tempi di attesa per accedere ai servizi dell’Urp dovevano essere abbattuti e la nuova fase risponde anche a questa esigenza".

Zoe Pederzini