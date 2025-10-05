"Sportelli comunali, orari ridotti e scomodi"

"Una volta il servizio pubblico era in funzione del cittadino. Ora è il contrario". Così Cristina Bonfiglioli, consigliera di municipio di Crespellano, punta il dito contro la nuova organizzazione degli sportelli polifunzionali nel Comune di Valsamoggia, evidenziando criticità e disagi causati da una rimodulazione degli orari "non in linea con le reali esigenze dei cittadini". A cominciare dalla necessità di fissare un appuntamento per accedere agli uffici pubblici, "una misura necessaria nel periodo post-Covid, ma che oggi sembra più una comodità per gli uffici piuttosto che un reale vantaggio per il cittadino. Per ottenere un semplice appuntamento, infatti, è necessario chiamare il centralino, farsi passare l’ufficio di riferimento e solo a quel punto fissare l’incontro, con tempi che spesso si dilatano e posticipando così le necessità dei cittadini", sottolinea la consigliera del gruppo ‘Insieme per Crespellano - Più forza ai Municipi’. A finire nel mirino, però, è soprattutto la rimodulazione dei nuovi orari sul territorio, entrati in vigore a settembre.

"Si è passati dalle 160 ore settimanali del 2015 alle sole 76 previste per il 2025 – prosegue Bonfiglioli –. A differenza degli altri Comuni limitrofi, il sabato qui tutti gli uffici rimangono chiusi, creando disagi soprattutto a coloro che lavorano o hanno necessità di farsi accompagnare. Negli altri giorni della settimana, invece, gli orari variano da municipio a municipio. L’unico aperto cinque giorni su sette è quello di Crespellano, ma con un solo pomeriggio di apertura, al martedì. Monteveglio e Savigno, per esempio, sono accessibili soltanto due mattine alla settimana, dalle 8 alle 13. È evidente che in questo modo sia il cittadino che si deve adeguare alle esigenze del Comune e non il contrario". A entrare nel merito della questione è la sindaca di Valsamoggia, Milena Zanna, che aveva già ribadito sulla sua pagina social le ragioni alla base della nuova organizzazione degli orari.

"La rimodulazione tiene conto anche del fatto che, grazie alla digitalizzazione, molte pratiche oggi possono essere svolte online senza recarsi fisicamente allo sportello. A ogni modo, i nuovi orari garantiscono ogni giorno l’apertura di tre sportelli sul territorio, prevedono un ampliamento e una maggiore diversificazione delle aperture durante la settimana, offrendo più opportunità a chi lavora e necessita di maggiore flessibilità", rimarca la prima cittadina, che sottolinea inoltre come la necessità di fissare un appuntamento favorisca la riduzione dei tempi di attesa.

Giorgia De Cupertinis