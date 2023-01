Sportello in via Sozzi per la Polizia locale

A Casalecchio è cambiato l’indirizzo dello sportello del corpo unico Reno Lavino della Polizia locale dove si possono effettuare tutte le pratiche connesse a violazioni amministrative (siano esse riferite al codice della strada che ad altre norme e regolamenti), le pratiche inerenti alle attività di infortunistica stradale e tutte quelle pratiche gestite dalla Polizia locale nelle proprie attività. Dal 2 gennaio, da lunedì scorso, è entrato in funzione il nuovo Sportello della Polizia Locale Reno Lavino nella sede del Comando, in via Sozzi 2, di fronte al parcheggio che sta sotto il Cavalcavia, accessibile da via Piave. Fino alla fine del 2022 lo stesso sportello era attivo in Municipio, in via dei Mille 9.

Ampliata con questo nuovo sportello la fascia oraria di ricevimento del pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12,30; martedì e giovedì dalle 14 alle 18,30; il sabato dalle 8,30 alle 12,30. Le pratiche non urgenti e programmabili saranno accolte solo su appuntamento. Si prenota tramite l’agenda online (tiny.ccPrenotazioniPL) oppure telefonando al servizio Semplice Sportello Polifunzionale per il Cittadino (051.598111 o 800.011837, numero verde da rete fissa).

Tramite l’agenda online si può prenotare anche per le altre sedi della Polizia locale Reno Lavino, nei municipi di Monte San Pietro (via della Pace 2) e Zola Predosa (piazza della repubblica 1).

Per la consegna delle pratiche relative ai dati conducente, all’ospitalità di cittadini stranieri, l’accesso a documenti amministrativi oppure per necessità di assistenza alla compilazione, i casalecchiesi si possono rivolgere ancora al servizio Semplice Sportello Polifunzionale per il Cittadino, aperto in municipio.

