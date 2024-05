Sportello interculturale: cos’è e di cosa si occupa: "Creare un ambiente più inclusivo per tutti"

Noi ragazzi della 1B dell’ istituto comprensivo di Molinella siamo andati a scoprire che cos’è e di cosa si occupa lo sportello interculturale e ci siamo rivolti, tramite un’intervista elaborata da noi, alla professoressa referente del progetto.

Abbiamo scoperto che lo sportello interculturale serve per rispondere alle domande degli alunni e delle famiglie straniere, attraverso incontri online sulla piattaforma Google Meet prenotabili tramite mail.

Uno dei servizi offerti dallo sportello alle famiglie è fornire traduzioni di documenti, circolari e moduli, in modo da facilitare l’accesso alla burocrazia scolastica.

Inoltre gli alunni non italofoni vengono inseriti nel progetto di alfabetizzazione svolto durante tutto l’anno scolastico: grazie a osservazioni e colloqui sono state create delle classi omogenee in cui i ragazzi possano lavorare sulla lingua in modo da padroneggiarla sempre di più.

Ma a cosa mira lo sportello? L’obiettivo è creare una scuola più inclusiva, che accolga ragazzi provenienti da altre parti del mondo aiutandoli a superare le loro difficoltà, non solo nel comunicare in italiano, ma anche nell’ambientarsi in una nuova scuola. I ragazzi che partecipano al progetto hanno stretto legami di amicizia che vanno al di là delle lezioni, creando gruppi coesi in cui ci si aiuta a vicenda e si ascoltano i bisogni di tutti.

Classe 1B