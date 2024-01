Spray urticante in classe: sei studenti intossicati

Ha spruzzato spray al peperoncino su un quaderno mentre era in classe con altri studenti, senza però rendersi conto delle conseguenze che il suo gesto avrebbe causato. Il contenuto della bomboletta, infatti, si è in pochissimo tempo disperso nell’aria: il bilancio è stato di sette persone, di cui sei alunni e una collaboratrice scolastica, soccorse dagli operatori sanitari del 118 per irritazione dovuta al contatto e alla respirazione della sostanza urticante. È successo martedì scorso, intorno alle 14.30, in un istituto superiore di Castiglione dei Pepoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per ricostruire quanto accaduto. L’autore, uno studente minorenne della scuola, subito dopo l’episodio si è scusato per il gesto: ascoltato dai militari, il giovanissimo si è mostrato pentito per quello che aveva fatto e ha riferito di aver agito non pensando alle conseguenze che lo spruzzo dello spray al peperoncino sul quaderno avrebbe potuto avere sulle persone presenti in classe. Una ‘bravata’ da ragazzi, quindi, fatta non con l’intento di causare danni agli altri, ma che comunque ha costretto ben sette persone a ricorrere alle cure mediche. La bomboletta urticante è stata subito consegnata al dirigente scolastico dell’istituto e successivamente affidata ai militari dell’Arma che hanno provveduto al sequestro. Il giovanissimo è stato segnalato alla Procura dei minori per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Su quanto accaduto all’interno dell’istituto superiore è intervenuto anche il sindaco di Castiglione dei Pepoli, Maurizio Fabbri: "L’episodio – così il primo cittadino – ha destato un po’ di preoccupazione, ma sentendo la dirigente ho capito che si è trattato di un episodio nato senza cattive intenzioni. Il disagio giovanile è comunque un tema a cui va sempre data la massima attenzione da parte di tutta la comunità educante e qui in Appennino abbiamo ancora una rete sociale che funziona".

Chiara Caravelli