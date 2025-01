Spray urticante per rapinarlo, arrestati due ragazzi a Bologna

Bologna, 10 gennaio 2025 - I carabinieri del Radiomobile hanno arrestato due ragazzi di origine straniera, entrambi molto giovani, uno poco più che ventenne, l’altro non ancora maggiorenne, già gravati da precedenti di polizia, per rapina aggravata in concorso.

Tutto è nato dalla richiesta di aiuto arrivata da un uomo, anch’egli straniero sulla trentina, che ha raccontato ai militari di essere stato appena rapinato in zona via Benedetto Marcello, nel quartiere Savena.

La vittima si trovava nei pressi di un distributore automatico di sigarette, in centro, quando è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi, apparentemente interessati soltanto a farsi offrire una sigaretta.

I carabinieri hanno arrestato due rapinatori

In realtà ne è scaturita un’aggressione durante la quale i giovanissimi hanno spruzzato spray al peperoncino sul volto del malcapitato, mentre il complice gli sfilava il borsello per poi darsi alla fuga.

La vittima, fortunatamente non raggiunta in modo diretto agli occhi, è riuscita a fornire ai carabinieri una descrizione dettagliata dei ragazzi che lo avevano rapinato.

Le immediate ricerche nella zona hanno portato al rintraccio dei due giovani, che erano in compagnia di altri coetanei, e ancora in possesso dello spray urticante.

Entrambi sono stati arrestati e, su disposizione della Procura, il maggiorenne è stato accompagnato alla Dozza, mentre l’altro al Pratello.