Spray urticante sul bus. Caos e intossicati

In un attimo, è stato il caos. Gente che tossiva, volti arrossati e lacrime. Non è stato difficile, per l’autista del bus di linea 27B Tper, capire che qualche scriteriato aveva appena spruzzato all’interno del mezzo pubblico dello spray urticante. È successo ieri pomeriggio, intorno alle 18, mentre l’autobus, da via Matteotti, si dirigeva verso piazza XX Settembre: il conducente, arrivato alla fermata, ha immediatamente aperto le porte, perché entrasse aria, e chiamato la polizia e il 118, perché alcuni passeggeri si stavano sentendo male. In un attimo in via Indipendenza sono arrivate più pattuglie delle Volanti, per aiutare gli utenti in difficoltà e cercare di individuare l’autore della pessima bravata. All’arrivo dell’ambulanza, una cittadina, particolarmente irritata dallo spray, è stata soccorsa, mentre gli altri dopo essersi sciacquati la faccia e aver bevuto, sono tornati a casa.

n. t.