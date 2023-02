Sprecometro: ecco quanto buttiamo

Non sempre è facile valutare cosa succede quando si butta via un formaggio, una bottiglia di latte a metà o magari una fettina non usata. Ora però sarà chiaro per tutti: arriva infatti Sprecometro, la nuova app gratuita che, in sole 3 domande e 5 minuti, stima l’impatto economico in euro e ambientale in Co2 e H2o dello spreco del cibo all’interno delle nostre case. L’iniziativa è stata lanciata in vista della X Giornata di Prevenzione che cade domenica, nell’ambito della Campagna Spreco Zero. Il nuovo strumento – presentato da Andrea Segrè (foto) e Andrea Maggi come ambasciatore nuove pratiche –, tanto agile e veloce quanto ’solido’ dal punto di vista scientifico, grazie al Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari dell’Alma Mater e di Last Minute Market, misura in grammi lo spreco alimentare, spiegando non solo quali alimenti si sprecano ma anche il perché vengono gettati via ancora buoni da mangiare. Oltre 500 studenti di tutta Italia, allievi dei nuovi Licei di transizione ecologica e digitale, hanno già testato la app. Il funzionamento, assicurano, è facile; occorre registrarsi e aprire un account rispondendo ad questionario iniziale per inserire l’utilizzatore in uno dei quattro profili: Sprecone, Disattento, Attento, Parsimonioso, a seconda delle abitudini di consumo e spesa alimentare, ma anche sulle quantità di spreco per 23 categorie di alimenti (carne, frutta fresca, verdure, pane). Tra l’altro i dati relativi all’impronta carbonica sono convertiti anche in km percorsi da un’auto mentre l’impronta idrica è espressa anche in bottiglie d’acqua da 0.5 l, così da dare una veloce comprensione dell’impatto. Naturalmente si può migliorare il proprio profilo periodicamente,con i contenuti educativi previsti dall’app. Uno strumento che potrà essere vissuto in modo singolo o aggregato, vi è infatti la possibilità di creare cluster tra amici, colleghi, aziende o pubblica amministrazione.