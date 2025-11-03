Spunta un murale per Farinelli, vittima dell’alluvione del 2024

Il viso di Simone Farinelli, dipinto in bianco e nero, è apparso, all’improvviso ieri mattina a Botteghino di Zocca, nel pianorese. Un risveglio malinconico e commovente quello nella giornata proprio della commemorazione dei morti.

Farinelli perse la vita la sera del 19 ottobre 2024 mentre una pioggia incessante sferzava il territorio. Simone era in auto con il fratello maggiore Andrea quando, da dietro una collina di Botteghino di Zocca, una colata di acqua e fango ha travolto la loro macchina. Andrea ha avuto la prontezza di buttarsi fuori dal mezzo, Simone, purtroppo, non ce l’ha fatta ed è stato trascinato via. Ha perso la vita nel letto dello Zena e da allora il fratello si batte per mantenere vivo il suo ricordo e sensibilizzare più persone possibile su tematiche ambientali e di cambiamento climatico.

Grande la sorpresa, dunque, ieri mattina quando, a poca distanza da dove Simone ha perso la vita, è apparsa quest’opera d’arte, realizzata da un ignoto: il volto di Simone accompagnato dalla scritta ‘Alluvione 20 ottobre 2024’ e la frase ‘Il tempo è come il fiume, non risale mai alla sorgente’.

Commosso il fratello Andrea: "Chiunque tu sia stato ti ringrazio di cuore per questa sorpresa. L’invito, proprio oggi (ieri; ndr) che è il 2 novembre, è quello di non dimenticare mai i nostri cari che sono scomparsi. Facciamoli vivere sempre in quello che facciamo, tramite le varie forme artistiche. Come sto facendo ogni giorno con Simone e come voglio spingere a fare lo stesso con tutti quanti. Perché ricordando e tenendo vivo il ricordo, forse, non avremo più vittime di queste tragedie".

Zoe Pederzini