Spunti dal Rinascimento e visioni surreali: sono le opere di Armodio

Spunti rinascimentali e visioni surreali: sono i tratti distintivi delle opere di Vilmore Schenardi, in arte Armodio. L’artista piacentino sta esponendo le sue opere negli spazi dell’Assemblea legislativa, in viale Aldo Moro 50. La mostra, dal titolo ’La bottega delle meraviglie. Omaggio al maestro della perfezione’, è curata da Silvia Bonomini.

"È un privilegio ospitare le opere di un artista come Armodio che ha contribuito a scrivere una pagina importante dell’arte moderna e che ha fatto della sua vita un’opera, grazie ai tanti successi nazionali e internazionali. Le sue opere affascinano per la ricchezza di simbologia, magia e mistero", ha commentato il consigliere questore dell’Assemblea legislativa, Giancarlo Tagliaferri inaugurando l’esposizione. "Armodio – sottolinea la curatrice – porta alto il nome della nostra amata Piacenza e di tutta l’Emilia-Romagna. Di lui hanno scritto i migliori critici d’arte di tutto il mondo. I lavori di Armodio, che si avvicinano alla cifra degli artisti rinascimentali, mi hanno sempre fatto pensare a lui come al ‘maestro della perfezione’".

La mostra sarà visitabile fino al 18 aprile, con ingresso gratuito, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Per informazioni: [email protected] e allo 051-5275768-5826.