Sputa ai poliziotti, li minaccia e fa il saluto romano: arrestato

"Siete dei buffoni. Avete dei figli, li faccio sparire con la lupara". E poi altri insulti e sputi, il tutto brandendo una bottiglia di vetro contro i poliziotti della Polfer. L’ennesimo episodio di violenza a bordo di un treno regionale è avvenuto l’altra mattina, intorno alle 12,40, su un convoglio che percorreva la tratta Porretta-Bologna e si è concluso con l’arresto di un pregiudicato di 47 anni bolognese, G. B.

L’uomo aveva iniziato a dare in escandescenze appena il treno è partito, tanto che il capotreno aveva subito chiesto l’intervento della Polfer. Una pattuglia era salita a bordo alla stazione di Vergato e, nel primo vagone, aveva trovato l’uomo che, con una bottiglia in mano, sbraitava contro il capotreno e un altro dipentende di Ferrovie. Con difficoltà i poliziotti sono riusciuti a farlo scendere. E lui ha continuato il suo show sulla banchina, insultando gli agenti, sputando loro addosso, brandendo la bottiglia e minacciandoli, fino pure a inneggiare al fascismo, facendo il saluto romano. Per riuscire a contenerlo, è stato chiesto l’ausilio dei carabinieri. Con difficoltà, l’esagitato è stato identificato dai poliziotti che lo hanno arrestato per minaccia, oltraggio e resistenza.

"Avevamo posto il problema già due anni fa – spiega Tonino Guglielmi, segretario del Sap – tanto che il Prefetto ci aveva convocato in una riunione a margine del comitato sicurezza e ordine pubblico. Eravamo contrari a quanto deciso allora e tutto è degenerato e peggiorato. La soluzione sono i tornelli: nessuno deve salire sul treno ed entrare nella zona partenze senza biglietto. Bisogna investire in tornelli, barriere di vetro, uomini della sicurezza e vigilanza privata: le ferrovie hanno grandi possibilità economiche".