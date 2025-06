Sputi e bastonate a un commerciante per rubargli il portafoglio: due donne in manette

Bologna, 19 giugno 2025 - Hanno aggredito il titolare di un'attività nel mercato di via Albani, in Bolognina, e durante la colluttazione gli hanno rubato il portafoglio. Per questo motivo due donne, una di 29 anni e l'altra di 20, sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di rapina aggravata in concorso.

Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando le due donne si sono presentate nel retro dell'attività della vittima, un uomo di circa 60 anni, per chiedergli un bicchiere d'acqua. L'uomo, impegnato con dei clienti, ha consigliato alle ragazze di tornare più tardi.

Al rifiuto, la ventenne ha sputato addosso alla vittima e ha poi cercato ripetutamente di colpirlo con il manico di una scopa raccolta all’esterno del negozio. Nel frattempo, invece, l’altra donna ne ha subito approfittato spingendo più volte il sessantenne, con cui è nata una colluttazione, per rubargli il portafoglio.

Le due si sono così subito allontanate verso via Nicolò dall'Arca, mentre l'uomo ha chiesto aiuto ai carabinieri, impegnati in Bolognina con i militari dell'Esercito nei controlli che rientrano nell'operazione "Strade sicure".

La vittima ha così raccontato tutto ai militari dell'Arma, descrivendo le due ragazze, una vestita con una maglia rossa e una vestita con una maglia bianca. Le forze dell'ordine si sono messe sulle tracce delle due bloccandole poco dopo in via Zampieri.

A seguito di una perquisizione i carabinieri hanno trovato all’interno della borsa della ragazza ventinovenne tutti i documenti di proprietà dell’uomo, senza ritrovare il portafogli e i soldi, circa 100 euro. Per questo motivo la ventinovenne, nata in provincia di Ferrara, e la ventenne, originaria del Marocco, entrambe disoccupate, senza fissa dimora e già note alle forze dell’ordine, sono ora accusate di rapina aggravata in concorso e sono state portate in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.