Squadra che vince non si cambia Ascom riconferma i vertici

Squadra che vince non si cambia, ma si amplia e rafforza. Rinnovate le cariche sociali di Confcommercio Ascom di Porretta e Granaglione, che hanno visto la riconferma dei vertici uscenti, rispettivamente Giorgio Merli (Poliambulatorio odontoiatrico COS) e Pietro Incoronato (’Il Ponte dei Fiori’). Ad affiancare Merli nel prossimo mandato 2023-2027 ci saranno due dirigenti storici della Confcommercio Ascom porrettana: Enrico Della Torre (Vivi Appennino), confermato vice presidente vicario, e il presidente onorario Anselmo Bassi, storico titolare dell’omonima pasticceria.

Per Confcommercio Ascom Granaglione, invece, Pietro Incoronato avrà come vice vicaria Benedetta Bagnacavalli dell’A.S.D. Venturina ART, una scelta che conferma l’attenzione riservata dai commercianti alla sinergia con tutte le realtà associative del territorio. A completare i nuovi consigli, in rappresentanza non soltanto delle diverse anime del sistema Confcommercio ma anche di tutti i principali assi commerciali di Alto Reno Terme, un ampio numero di imprenditrici e imprenditori.

Per Confcommercio Ascom Porretta Terme Fabrizio Bonucci (Macelleria del Borgo), Francesco Guccini (T Riciclo), Marco Lenzi (Enoteca Móstobene), Cristiano Montagno Bozzone (Pancaffè Montagno), Alessandra Sartini (Terme di Porretta) e Fabrizio Uliani (Sottostazione Pasticceria Wine Bar). Per Confcommercio Ascom Granaglione, invece, Michele Evangelisti (Dpiù), Gerardo Guiducci (Ristorante Pizzeria Le Capanne) e Giovanna Perlongo (Calzoleria del Ponte).