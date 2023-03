"Sta arrivando il caldo Spegnete i termosifoni"

A Bologna sta per arrivare "un’ondata di caldo primaverile sopra la media" e Coalizione civica chiede di anticipare lo spegnimento dei riscaldamenti. A sollevare il tema è Simona Larghetti intervenendo in Consiglio comunale. I climatologi del gruppo Ambiente di Coalizione civica dicono che "tutte le medie supereranno la soglia dei 12 gradi, che normalmente si tiene in considerazione per procedere allo spegnimento dei riscaldamenti". Di conseguenza, "così come in autunno abbiamo chiesto che si tardasse nell’accensione – ricorda Larghetti – chiediamo che si proceda anzitempo allo spegnimento da subito, con risparmio energetico".

A ottobre, infatti, due-tre settimane di slittamento dell’accensione dei termosifoniha permesso al Comune di risparmiare circa 2,2 milioni di euro. "Ricordiamo che queste procedure dovrebbero diventare sistematiche a livello regionale – chiude Larghetti – dal momento che la temperatura media in Emilia-Romagna è attualmente aumentata di oltre un grado rispetto al clima di riferimento 1961-1990 cui si riferiscono le fasce climatiche in vigore"