"Sta con gli occupanti e va contro la polizia. Deve dimettersi"

"Chiediamo le dimissioni di Detjon Begaj". Stefano Cavedagna, capogruppo in Comune di Fratelli d’Italia, non ha dubbi: "Si è schierato dalla parte degli occupanti abusivi dell’Istituto Santa Giuliana. Il suo atteggiamento di contrasto alla polizia è incompatibile con quello di consigliere comunale".

Begaj, consigliere di Coalizione civica, ha detto che era con i manifestanti per esprimere solidarietà...

"Non ha solo solidarizzato. Ho visto video e foto: si opponeva ai poliziotti. In ogni caso per Fratelli d’Italia non è giusto sostenere e ancora più prendere parte a manifestazioni dove ci si oppone alla polizia. E a maggior ragione per protestare contro lo sgombero di immobili da occupazioni abusive. Credo che il sindaco Matteo Lepore dovrebbe dire qualcosa, invece...".

Invece?

"Il silenzio di Lepore è gravissimo e assordante. Se non si esprime, a questo punto, vuole dire che sostiene sia l’occupazione, sia la presenza del capogruppo di Coalizione civica, il secondo partito della sinistra dell’amministrazione Lepore. Senza contare che la vicesindaca, Emily Clancy, è dello stesso partito. E ha la delega alla Casa. Ormai la giunta è ostaggio della sinistra radicale dei centri sociali".

Insomma, crede che la posizione di Begaj sia in contraddizione con il suo ruolo di consigliere comunale?

"Non dimentichiamo che è lo stesso che ha fondato il collettivo Labàs di cui noi abbiamo chiesto, da tempo, la revoca degli spazi in vicolo Bolognetti. Il problema non è il posizionamento politico di Begaj, ma il fatto che sia lì quando c’è uno scontro con la polizia che legittimamente sgombera gli occupanti abusivi".

Resta, però, un problema vero: quello della mancanza di alloggi...

"Bisogna innanzitutto riqualificare gli immobili storici, dismessi, le ex caserme. Su questo il governo si sta impegnando, dalla Stamoto alla Perotti. Trovo, quindi, molto singolare che questi rivoluzionari in pantofole vadano a occupare immobili destinati ad essere alloggi. Credo che i manifestanti invece che il Santa Giuliana dovrebbero andare a occupare l’ufficio di Lepore oppure andare a protestare sotto le finestre del Comune".

Studenti e collettivi lamentano, però, che gli alloggi sono troppo costosi.

"Non capisco il senso di occupare l’immobile di viale Filopanti, tra l’altro da parte del Cua che sono gli stessi violenti che aggredirono me e i ragazzi di Azione universitaria il 19 maggio 2022, o gli studentati Camplus... Più stanze ci sono, più persone trovano casa".

ros. carb.