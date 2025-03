Sta per nascere la nuova palestra. Il cantiere vale 2,6 milioni di euro

Procedono secondo le tempistiche i lavori del Pnrr a Budrio. Stanno avanzando, infatti, sul territorio secondo il cronoprogramma i cantieri finanziati dal Piano nazionale ripresa e resilienza, alcuni già terminati, altri rispettano le tempistiche, nonostante l’alluvione dello scorso ottobre abbia rallentato i lavori e in alcuni casi abbiano richiesto ulteriori interventi.

Tra i cantieri già conclusi ci sono quello dello Stadio comunale P.Zucchini, 880mila euro, e oramai da un anno la struttura è tornata a pieno regime, con un nuovo manto sintetico e locali di servizio rinnovati. Stesso discorso per l’ampliamento del Palamarani, 880mila euro, in questo caso non ancora in funzione, ma recentemente ultimato garantirà presto nuovi spazi per l’attività sportiva del palazzetto. Prosegue senza sosta, e si iniziano già a vedere i risultati, i lavori di costruzione della nuova palestra comunale, per un totale di 2,6 milioni: sono stati eliminati i vecchi e fatiscenti palloni del tennis e posate le mura, e si sta già procedendo con la verniciatura.

A completare i cantieri delle strutture sportive troviamo poi quello della piscina, per cui sono stati destinati 1,1 milioni, originariamente diviso in due tranche per permetterne l’apertura della scorsa estate, procede come da programmi la seconda parte che ha visto una riqualificazione degli spazi circostanti le vasche.

Non riguardano lo sport, ma finanziati da risorse Pnrr, e importanti da citare anche i lavori presso la scuola primaria di Budrio ’Fedora Servetti Donati’, un’indispensabile riqualificazione sismica della struttura che riconsegnerà alle nuove generazioni di budriesi un ambiente più sicuro: un cantiere che vale 2 milioni di euro.

"Investimenti che guardano al futuro – ha affermato la prima cittadina Debora Badiali – dalla scuola alle strutture sportive, di questi investimenti ne potranno beneficiare quotidianamente migliaia di ragazze e ragazzi del nostro territorio. Alcuni cantieri sono già stati ultimati, altri si avviano verso la conclusione, ma tutti stanno rispettando il cronoprogramma fissato".

Zoe Pederzini