Stabile il sedicenne investito da un’auto

Sono stabili le condizioni di salute del sedicenne di Castello d’Argile. E’ il giovanissimo animatore di ‘Estate ragazzi’ della parrocchia di Argile ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni. Giovedì pomeriggio era stato investito da una automobile e aveva battuto violentemente la testa sull’asfalto. Il ragazzo, già sottoposto a un delicato intervento chirurgico, mentre giocava a rincorrersi con un coetaneo nel parco Giovannini era finito in mezzo alla strada, in via Europa Unita, mentre sopraggiungeva una macchina e l’impatto era stato inevitabile. Intanto, gli amici del sedicenne hanno appeso dal balcone del municipio alcuni cartelloni con scritte di incoraggiamento. Il sindaco Alessandro Erriquez, molto provato, segue personalmente la vicenda ed è in stretto contatto con i genitori del giovane.