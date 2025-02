Stabilizzate addette alle pulizie in Ateneo

È stato consolidato l’orario lavorativo per 20 lavoratrici delle pulizie impiegate dalla ditta Boni, nell’appalto delle pulizie dell’Università di Bologna. Lo rende noto la Filcams Cgil, che parla di "Importante accordo sindacale". Le lavoratrici hanno ottenuto il consolidamento del proprio orario di lavoro, stabilizzando tutte le ore svolte attraverso il ricorso al supplementare o straordinario. La platea del personale coinvolto è composta in larga maggioranza da donne migranti, che spesso, ricorda la Filcams, subiscono "una doppia discriminazione: quella di genere e quella legata alla condizione di lavoratrici straniere, con meno opportunità di accesso a contratti stabili e retribuzioni" adeguate. Nel settore, dice il sindacato, "È necessario un cambio di rotta. Il riconoscimento della dignità e dei diritti di chi lavora è la strada giusta per garantire la sostenibilità del settore e la qualità dei servizi".