Stadio, i nodi della viabilità. I residenti di via Menabue: "Ogni partita è un’odissea"

La palla che si insacca in rete. I giocatori che esultano sotto la curva. I fan che si abbracciano e gioiscono all’unisono. Ogni partita di calcio regala emozioni: lo hanno visto tutti con la storica, ultima stagione del Bologna. Ma per una parte di città che esulta, c’è n’è una che soffre e non si dà pace. Al di là della domenica di sport appena passata che è filata liscia sul fronte ingorghi, per i residenti di via Menabue ogni volta che i rossobù giocano è una specie di odissea, schiacciati da un ingresso dei tifosi ospiti troppo vicino a dove abitano e martoriati dalle regole che la presenza di uno stadio così attiguo alle case comporta.

Il livello sembra arrivato oltre il limite della sopportazione e il culmine c’è stato con il trionfo dei rossoblù sul Borussia Dortmund a gennaio: una data che gli amanti del calcio bolognesi non scorderanno mai e i residenti di via Menabue non riescono a dimenticare. "È sempre stato così e siamo abituati, ma la situazione è drasticamente peggiorata con l’aumento delle partite e con le ulteriori restrizioni che la Uefa impone per le gare europee – racconta Alessandro Cappelli, portavoce dei residenti ormai stremati –. Ogni volta che il Bologna gioca in casa, via Menabue viene transennata con cancelli che permettono l’ingresso contingentato dei fan, ma che a noi non lasciano nemmeno la possibilità di passare a piedi: significa non poter entrare o uscire di casa. E, se qualcuno si sente male, neanche i mezzi di soccorso riescono ad arrivare facilmente. È sbagliato e ingiusto ledere così sistematicamente il diritto delle persone di poter circolare". Un problema noto anche all’amministrazione, con cui i cittadini hanno provato a dialogare.

"Un anno fa il sindaco era venuto qui e si era esposto dicendo che l’ingresso ospiti in via Menabue sarebbe stato spostato – prosegue Cappelli –. Ci fu un incontro a giugno a ridosso delle Europee in cui provammo a ragionare su strade alternative, con promesse ad oggi non mantenute. Anche Roberta Li Calzi (assessora allo Sport, ndr) ha ben chiaro il problema e ha avviato delle interlocuzioni con i soggetti competenti. Un secondo incontro c’è stato prima delle ultime elezioni regionali, poi più niente". Il Comune conferma gli incontri e i confronti con il Bologna calcio e la Questura, ma ammette che per trovare soluzioni ci vorrà ancora qualche settimana perché "c’è una serie di dettagli da definire".

"Noi però non viviamo più – attacca Cappelli –. Non solo dobbiamo sorbirci la chiusura della strada, ma anche i bus a motore acceso durante le partite. Poi c’è da considerare il comportamento dei tifosi, che sporcano, urinano in giro e fanno rumore".

L’apice, come detto, è stato raggiunto con il Borussia Dortmund: "Hanno transennato la via fin dal mattino, senza preavviso, per permettere il flusso dei supporter tedeschi durante un giorno feriale: non siamo nemmeno potuti tornare a casa dopo il lavoro". I residenti insistono dicendo che "si potrebbe risolvere il problema spostando l’ingresso, per poi inglobare l’intervento nel futuro progetto di restyling del Dall’Ara" e puntano il dito anche contro il nuovo store del Bologna in via dello Sport, "costato due milioni", mentre "con molte meno risorse si sarebbe potuto agire su questo problema". Poi propongono alcune soluzioni: limitare il degrado con maggiore pulizia, sistemare i bus su un’altra strada per poi scortare i tifosi evitando la chiusura di via Menabue e, sul lungo termine, spostare l’ingresso ospiti. "Qualcuno deve fare qualcosa, noi non ce la facciamo più", ripetono in coro disperati.