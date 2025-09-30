Stadio ed Europei, Lepore in pressing: “Entro metà ottobre un piano degli interventi, ma tocca al Bologna la decisione finale”

Bologna, 30 settembre 2025 – Per lo stadio Dall’Ara qualcosa si muove. All’indomani della decisione del Comune di Milano di vendere San Siro a Milan e Inter, il sindaco Matteo Lepore spiega le prossime mosse: “Entro metà ottobre presenteremo una roadmap sugli interventi da realizzare e sulla scelta dello stadio, oltre a decidere se candidarci per gli Europei”.

Il sindaco ha sottolineato che a Bologna, a differenza del capoluogo lombardo, "non si parla di cessione dello stadio, ma di valutare quale intervento portare avanti sul Dall’Ara, indipendentemente dalla partecipazione agli Europei del 2032”.

Lepore ha ricordato che il Comune ha già messo a disposizione 40 milioni, ma la decisione finale, spiega il primo cittadino, dipende dal Bologna Calcio, che dovrà definire il piano economico e il tipo di progetto da realizzare.

A caccia di risorse

“Il ministro Abodi ha chiarito che i fondi statali non saranno a fondo perduto ma potranno essere prestiti - ha aggiunto Lepore - Ora tocca al Bologna sciogliere i nodi: quale restyling fare, con quali risorse e in quali tempi. Solo allora potremo decidere se candidarci per ospitare le partite degli Europei o meno”.

Le ‘puntate’ precedenti

La partita dello stadio è aperta da tempo. Il sindaco Lepore nelle scorse settimane ha allontanato l’ipotesi di un restyling completo dello stadio Dall’Ara o di uno stadio ex novo per il Bologna, spingendo, invece, sull’ipotesi di una mini ristrutturazione. Claudio Fenucci, ad del Bologna, invece, ha aperto all’ipotesi di un nuovo stadio, considerando anche l’esplosione dei costi, con un gap importante fra il costo iniziale delle operazioni (il progetto risale al 2018, ndr) e le valutazioni attuali dei costi.