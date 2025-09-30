Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ha vinto senza urlare
Bologna
CronacaStadio ed Europei, Lepore in pressing: “Entro metà ottobre un piano degli interventi, ma tocca al Bologna la decisione finale”
30 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Stadio ed Europei, Lepore in pressing: “Entro metà ottobre un piano degli interventi, ma tocca al Bologna la decisione finale”

Il sindaco: “Qui non si parla di cedere l’impianto come a Milano. Noi abbiamo messo 40 milioni, ma la scelta spetta al club. Solo allora potremo stabilire se candidarci ad ospitare le partite per il campionato Ue del 2032”

Un'immagine dello stadio Dall'Ara in una foto di repertorio

Bologna, 30 settembre 2025 – Per lo stadio Dall’Ara qualcosa si muove. All’indomani della decisione del Comune di Milano di vendere San Siro a Milan e Inter, il sindaco Matteo Lepore spiega le prossime mosse: “Entro metà ottobre presenteremo una roadmap sugli interventi da realizzare e sulla scelta dello stadio, oltre a decidere se candidarci per gli Europei”. 

Il sindaco  ha sottolineato che a Bologna, a differenza del capoluogo lombardo, "non si parla di cessione dello stadio, ma di valutare quale intervento portare avanti sul Dall’Ara, indipendentemente dalla partecipazione agli Europei del 2032”.

 Lepore ha ricordato che il Comune ha già messo a disposizione 40 milioni, ma la decisione finale, spiega il primo cittadino, dipende dal Bologna Calcio, che dovrà definire il piano economico e il tipo di progetto da realizzare.

A caccia di risorse

“Il ministro Abodi ha chiarito che i fondi statali non saranno a fondo perduto ma potranno essere prestiti - ha aggiunto Lepore - Ora tocca al Bologna sciogliere i nodi: quale restyling fare, con quali risorse e in quali tempi. Solo allora potremo decidere se candidarci per ospitare le partite degli Europei o meno”.

Le ‘puntate’ precedenti

La partita dello stadio è aperta da tempo. Il sindaco Lepore nelle scorse settimane ha allontanato l’ipotesi di un restyling completo dello stadio Dall’Ara o di uno stadio ex novo per il Bologna, spingendo, invece, sull’ipotesi di una mini ristrutturazione. Claudio Fenucci, ad del Bologna, invece, ha aperto all’ipotesi di un nuovo stadio, considerando anche l’esplosione dei costi, con un gap importante fra il costo iniziale delle operazioni (il progetto risale al 2018, ndr) e le valutazioni attuali dei costi.

