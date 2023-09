Stadio Marco Aimola a Castiglione dei Pepoli: ricordo di un grande calciatore

È stato intitolato a Marco Aimola, il compianto calciatore e allenatore castiglionese scomparso nel 2020 a 35 anni a causa della leucemia, lo stadio di Castiglione dei Pepoli. La data di questo evento non è stata casuale ma la cerimonia si è tenuta nel giorno del suo compleanno e questo ha reso ancora più vivo il suo ricordo. Figlio di Giovanni Aimola, calciatore e allenatore molto apprezzato a livello locale, Marco aveva giocato nelle squadre di calcio del Real Brasimone, della Vadese Sole Luna, del San Benedetto e della Castiglionese. "Intitolare lo stadio a Marco è stato un gesto naturale e doveroso - ha spiegato il Sindaco di Castiglione Maurizio Fabbri - Sentiamo ancora tutti la sua mancanza e con questa intitolazione vogliamo che sia sempre presente nella nostra comunità. La sua prematura scomparsa è stata un grande trauma per tutti e vogliamo trasformare questo dolore in un’occasione per lanciare messaggi positivi. Tutti i bambini e ragazzi che entreranno alla Stadio Marco Aimola si imbatteranno nella sua immagine, stimolando così la curiosità di sapere chi sia stato e perché è considerato così importante, generando in loro l’attenzione ai valori sportivi più sani e autentici".