Stadio temporaneo, avanti tutta. Fumata bianca entro fine mese

I contatti tra il Bologna e Oscar Farinetti, che ha acquisito l’intera proprietà di Fico, continuano: l’obiettivo è firmare l’accordo entro marzo per poter chiudere la Conferenza dei Servizi relativa allo stadio temporaneo e al Dall’Ara e poter dare il là al bando dei lavori. La fumata bianca è vicina, come conferma ieri il sindaco Matteo Lepore: "A breve partirà la gara per la costruzione dell’impianto. E il nuovo stadio ospiterà le partite del Bologna a partire dalla stagione 2025-2026". Insomma, nessun intoppo anche in caso di qualificazione in Champions. Le parti, intanto, discutono di quote parcheggi e di come allestire la zona hospitality: quest’ultima sorgerà all’interno del centro agroalimentare. È un argomento importante per il Bologna, che nel corso del restyling, intende ospitare vip e sponsor e tessere relazioni: l’intenzione è affidare il compito a Grand Tour Italia, che sostiturà Fico, all’interno delle strutture presenti.

Le parti discutono pure di una contropartita economica che il Bologna dovrà versare per il terreno del Caab, dove sorgerà il temporaneo da 16.500 posti, e del rimborso da versare per il fatto che nei giorni delle partite dei rossoblù, complici i blocchi del traffico, il centro sarà meno usufruibile dal grande pubblico: in palio ci sono dai 3 ai 5 milioni di euro. Denari che, per quel che riguarda il Bologna, andranno a sommarsi ai costi del temporaneo, che si aggirano sui 20 milioni. Oltre a questi, gli oltre 100 per il restyling, i cui costi iniziali erano divisi tra i 40 del Comune e i 60 del club, in una partnership tra pubblico e privato.

In mezzo, da quando cioè il Bfc ha presentato le prime bozze in Soprintendenza nel gennaio 2016 a oggi, c’è stato un cambio di programma deciso da Palazzo d’Accursio e dall’allora sindaco Merola, oltre al Covid, che ha fatto lievitare i costi delle materie prime. Motivo per cui il restyling potrebbe costare anche 150 milioni e il temporaneo 20, rispetto ai 100 milioni e ai 14 iniziali. Ma Saputo non intende fermarsi.

Gli ultimi contatti tra Fenucci, Saputo e Farinetti risalgono a due settimane fa e nel giro di altre due settimane dovrebbe tenersi un nuovo summit per gli accordi definitivi. Tra i 3 e i 5 milioni, le parti potrebbero incontrarsi a metà del guado, per poi passare la palla nuovamente a Palazzo d’Accursio per la chiusura della Conferenza dei Servizi e l’avvio del bando dei lavori.

Marcello Giordano