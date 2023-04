Staffetta e corona per il 25 aprile

Martedì Anzola celebra la Liberazione. Alle 10,30 in piazza Berlinguer, dopo gli interventi di alcuni studenti, del sindaco Veronesi e del presidente Anpi – Anzola Lisa Franco, alle 10,45 si darà in via alla partenza delle ‘Staffette partigiane per un giorno’. L’evento prevede che 100 volontari consegnino 100 libri sul tema della Resistenza a 100 cittadini residenti ad Anzola e nelle frazioni. In via Baiesi verrà inaugurata una targa commemorativa dedicata alla memoria di Giovanni Panzarini e figli. Alle 15,30 al centro sociale Cà Rossa ‘Musiche resistenti’, il concerto degli allievi del centro culturale anzolese diretti da Sergio Altamura. In caso di maltempo il concerto si terrà nel padiglione Notti di Cabiria.