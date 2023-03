Staffetta in bici dalla stazione a via Valdonica

Come ogni anno, il 19 marzo sera, amici e colleghi di Marco Biagi – insieme con la famiglia – organizzano la tradizionale staffetta simbolica in bicicletta dalla stazione centrale fino a via Valdonica, dove il giuslavorista venne ucciso il 19 marzo del 2002 da un commando delle Nuove brigate rosse, che lo aspettava sotto casa.

La staffetta ricalca il percorso esatto che il professor Biagi fece in sella alla sua bicicletta la sera dell’agguato, ventuno anni fa, dopo essere rientrato in treno da Modena, dove insegnava all’Università.

Questo il programma dell’iniziativa. Alle 19,20, ritrovo dei partecipanti alla staffetta simbolica in bicicletta alla stazione centrale, in piazza Medaglie d’Oro, sotto l’orologio del 2 agosto.

La staffetta partirà alle 19.50, seguendo, come detto, l’itinerario che il professore compì in bicicletta per giungere a casa, in via Valdonica, nel cuore dell’ex ghetto ebraico.

Qui, sotto il portico, alle 20,05 verrà deposta una corona di fiori; subito dopo si terrà un minuto di raccoglimento, dopo il quale verranno cantate canzoni e letti alcuni brani. La cerimonia si chiuderà alle 20,30.

Gli organizzatori fanno sapere che chi non potrà partecipare alla staffetta potrà aspettare l’arrivo dei ciclisti direttamente in via Valdonica. Per informazioni:

[email protected]