Stage al figlio dell’ispettore. Assolti Hera e due imputati

Assolti perché il fatto non sussiste entrambi gli imputati e assolte anche le due società, Hera e Herambiente, per insussistenza dell’illecito amministrativo. Si ribalta in secondo grado il processo sul caso dello stage di sette mesi in Hera concesso al figlio di un ex ispettore Anac, mentre era in corso una verifica dell’Anticorruzione sulla multiutility. La Corte d’appello – terza sezione penale, presidente Castore, giudice relatore Milelli – ha assolto l’ex ispettore Anac Alfredo Pirchio, difeso dal professor Vittorio Manes, che in primo grado, a luglio 2018, era stato condannato a due anni e otto mesi, e il funzionario Hera Giancarlo Randi, difeso dall’avvocato Guido Camera, che aveva avuto una pena di cinque mesi e dieci giorni. L’accusa era quella di induzione indebita a dare o promettere utilità. I fatti risalgono al 2015. Al tirocinio non seguì l’avvio di un rapporto di lavoro.

Hera Spa e Herambiente Spa erano difese dal professor Tommaso Guerini, giustamente soddisfatto del risultato raggiunto: "È una sentenza giusta e lungamente attesa, che accogliamo con grande soddisfazione. Oltre ad assolvere i due imputati, la Corte d’appello ha infatti sancito anche l’assoluta correttezza e idoneità delle procedure adottate da Hera nella gestione dei rapporti con le autorità di controllo, a dimostrazione della rigorosissima attenzione che il Gruppo dedica ai temi della legalità".

Concorda l’avvocato dell’ex ispettore Pirchio, il professor Manes: "Siamo soddisfatti per questa auspicata decisione, che riconoscendo l’insussistenza del fatto conferma quanto abbiamo sempre sostenuto: non vi è prova di alcun rapporto corruttivo perché nessuno scambio corruttivo vi è stato. Purtroppo – prosegue il professore – resta il rammarico per questa lunga vicenda processuale, che con un’imputazione così infamante per un pubblico ufficiale ha segnato irreversibilmente la vita personale e professionale di una persona che sino ad allora aveva ricevuto solo apprezzamenti". "Con la sentenza, finalmente, è stata riconosciuta l’innocenza degli accusati. L’ispezione si era svolta nel pieno e trasparente rispetto di ruoli, regole e procedure. Sono lieto per l’ingegner Randi, un uomo la cui carriera si è contraddistinta sempre per professionalità e correttezza", chiude infine l’avvocato Guido Camera, difensore del funzionario Hera.