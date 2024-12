Stagione di danza al Comunale Nouveau: classico e contemporaneo in scena

Grandi coreografi e stelle della danza per una stagione che mescola, come sempre, il balletto classico con il contemporaneo, per presentare il pubblico il meglio di entrambi. Pochi i titoli in cartellone (sono cinque), ma da non perdere.

La Stagione di danza accende le luci al Comunale Nouveau il prossimo 6 febbraio (con replica il 7 febbraio) con un trittico ideato dal Centro Coreografico Nazionale Aterballetto, composto da due coproduzioni con il Teatro Comunale di Bologna: ’Solo Echo’ della pluripremiata coreografa canadese Crystal Pite, riallestimento della creazione del 2012 e la prima assoluta di ’Glory Hall’ di Diego Tortelli; a questi si aggiunge ’Reconciliatio’, passo a due femminile firmato dal grande coreografo Angelin Preljocaj, presentato nella basilica di San Petronio in occasione di ’Memorare ‘24’.

Al centro di Solo Echo (ispirato a due sonate di Johannes Brahms e alla poesia ’Lines for Winter’ di Mark Strand) il tema dell’amore e della perdita. Il duetto prescelto per raccontare ’Reconciliatio’ è tratto da Suivront mille ans de calme e scorre sulle note della celebre Sonata ’Al chiaro di luna’ di Beethoven. Completamente diverso ’Glory Hall’ sulle sonorità post-rock del gruppo Godspeed You! Black Emperor.

Si passa al 20 marzo per immergersi nella cultura iberica e nello spirito gitano con ’SER’ di e con Sergio Bernal (replica il 21), star del balletto spagnolo capace di fondere il flamenco tradizionale con il balletto classico e la danza contemporanea in un mood assolutamente personale. Lo spettacolo, che ha le coreografie dello stesso Bernal, di Ricardo Cue, Carlos Romero e José Manuel Álvarez, vede sul palco anche Cristina Cazorla, Carlos Romero e Ana Sophia Scheller. A suonare dal vivo l’Orquesta Cruz Diez, con la voce di Antón e della cantaora Paz de Manuel; alla chitarra Daniel Jurado e alle percussioni Javier Valdunciel.

Bisogna invece aspettare settembre per un debutto davvero speciale: è infatti dedicato al compositore americano pioniere della musica minimalista lo spettacolo ’Philip Glass - Études’, che arriva per la prima volta a Bologna il 23 e il 24 settembre in una nuova versione per gli spazi del Comunale Nouveau. Nato nel 2024 per la nuova pubblicazione dei 20 Études per pianoforte interpretati da Glass nella sua casa di Manhattan, a trent’anni dall’uscita della prima serie di ’Studi’ del 1994, il progetto di Change Performing Arts e MP3 dance project vede la curatela artistica di Lucinda Childs per la danza e di Oscar Pizzo per la musica. Leone d’oro per la danza alla Biennale di Venezia, la leggendaria coreografa newyorkese torna a collaborare con il Comunale dopo Relative Calm del 2022, realizzato insieme a Robert Wilson. Ora i 12 Études di Glass saranno in dialogo con altrettante creazioni originali commissionate ad autori, coreografi, musicisti e video-artisti internazionali. Oltre a Childs, infatti a firmare le coreografie sono Cassi Abranches, Shintaro Hirahara e Michele Pogliani, mentre curano la video-arte Shirin Neshat, Hiroshi Sugimoto, Fabio Cherstich e il collettivo Anagoor. Al pianoforte Simone Sgarbanti e al kannel Anna Liisa Eller.

Ottobre vede poi due titoli in cartellone. Il 18 (replica il 19) il Ballet Preljocaj con ’Le Lac des Cygnes’ nella rilettura audace di Angelin Preljocaj creata nel 2020 per 26 ballerini. L’artista francese ha affiancato alla musica originale arrangiamenti contemporanei del collettivo 79D, rivisitando il mito della ballerina-cigno. Infine, omaggia il compositore francese nei 150 anni dalla nascita l’inedito balletto ’Boléro - Ravel’, che segna il ritorno al Comunale dell’Étoile Eleonora Abbagnato. Il 29 e 30 ottobre la stella italiana sarà protagonista della nuova produzione ideata da Daniele Cipriani che ripercorre le principali tappe della vita e delle composizioni di Ravel.