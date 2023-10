Stagione teatrale. Abbonamenti al via

Nella biglietteria del teatro comunale di San Giovanni in Persiceto, in piazza del Popolo, è iniziata la prevendita degli abbonamenti alla stagione teatrale comunale 20232024, inserita nel cartellone ‘Tre Teatri per te’. Gli spettacoli si tengono al teatro comunale e al teatro Fanin. Al momento è in corso la possibilità di rinnovo per chi era già abbonato e da mercoledì 11 ottobre saranno in vendita anche i nuovi abbonamenti. I biglietti per i singoli spettacoli si potranno acquistare dal 23 ottobre. Nove gli spettacoli in programma. Il primo che si terrà, alle 21, il 17 novembre al teatro Fanin per la rassegna ‘Storie quasi assurde’, è Moni Ovadia in ‘Oylem Goylem’. La lingua, la musica e la cultura Yiddish sono al centro di ‘Oylem Goylem’. Lo spettacolo ha la forma classica del cabaret e alterna brani musicali e canti a storielle e aneddoti.