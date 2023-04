"Stai zitta" alla consigliera Facci accusato di sessismo

Uno ‘stai zitta’ ad una collega in Consiglio regionale fa scoppiare il putiferio tra maggioranza e controdestra in viale Aldo Moro. Il richiamo, rivolto alla 5 stelle Silvia Piccinini, viene da Michele Facci (Lega) che stava intervenendo ieri pomeriggio in Assemblea legislativa quando si è interrotto per esclamare "stai zitta Piccinini". "Mi sta urlando nelle orecchie, mi sta impedendo di parlare", si difende Facci quando la vicepresidente dell’Assemblea Silvia Zamboni, in quel momento alla guida dei lavori, interrompe l’intervento e redarguisce il leghista. "Non può dire ad una collega di stare zitta", dice. Nasce un botta e risposta teso tra i due. "Con una presidenza così faziosa non ci sto e spero che i colleghi mi seguano", replica Facci a muso duro. "Misuri le parole o si faccia controllare da qualcuno", dice allora Zamboni. Di fronte alle vibrate proteste del centrodestra per queste parole, la vicepresidente aggiunge poi di essersi riferita ad un intervento del consigliere questore Andrea Costa.

"In aula si è verificato un episodio increscioso: purtroppo mi sono ritrovata ad essere oggetto dell’atteggiamento machista e sessista da parte di un esponente della Lega che mi ha più volte intimato di tacere con tono minaccioso durante un normale dibattito in Assemblea legislativa", ha detto Piccinini. "Si tratta di un fatto grave – spiega – che ormai sembra essere diventato la normalità da parte di alcuni consiglieri uomini che siedono tra i banchi del partito di Salvini. Non è una novità purtroppo, perché già passato ci sono stati attacchi dello stesso spregevole tenore nei confronti di altre colleghe consigliere. Dispiace constatare che nemmeno dopo quelle concitate fasi il consigliere Facci abbia trovato il tempo per scusarsi per quanto detto. Evidentemente ordinare a qualcuno di stare zitto, impedire agli altri di parlare, soprattutto se si tratta di una donna, è una pratica che non gli crea nessun tipo di imbarazzo".

Il Pd chiede subito una discussione in commissione Parità sull’atteggiamento dei consiglieri del centrodestra verso le donne. "Stanno diventando troppo numerose le volte in cui da quei banchi viene detto alle colleghe di stare zitte", segnala la capogruppo dem Marcella Zappaterra. "L’aggressività verso le donne non è più accettabile, men che meno verso le colleghe".