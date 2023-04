Stai Zitta! Si svela lo spettacolo

Una vera e propria anteprima quella di stasera all’Oratorio di San Filippo Neri, nell’ambito della programmazione curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Alle 20.30, per l’ultimo appuntamento della stagione con la rassegna Prima della prima, le attrici Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque salgono sul palco con la prima lettura pubblica dello spettacolo Stai zitta!, tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia (Einaudi).

Le tre attrici denunceranno, in modo comico e dissacrante, come la discriminazione di genere passi spesso dal linguaggio. Le "frasi che non vogliamo più sentirci dire" contenute nel libro offrono l’occasione per raccontare la società contemporanea attraverso una carrellata di personaggi e situazioni surreali. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.