Stalingrado, blitz dei carabinieri Nei casolari trovate otto persone

Gli anni passano, il degrado resta. Certo, questa volta non c’è nessuno che guadagna sulla pelle degli ultimi. Ma la situazione che ieri mattina i carabinieri della compagnia Bologna Centro hanno trovato nei tre casolari di via Stalingrado un tempo occupati dall’associazione nigeriana El-Ihsan, non è molto differente da quella di tre anni fa. Quando fu smascherato un ‘ostello’ abusivo, dove 63 disperati pagavano il presidente dell’associazione - poi denunciato - per vivere tra topi e immondizia in condizioni indegne.

Tre anni dopo, l’area è stata acquisita dalla Fiera, che dovrà riqualificarla. Intanto però sbandati e senza fissa dimora continuano a occupare i tre casolari, uno pericolante perché gravemente danneggiato in un incendio ad agosto 2018. Ieri mattina, i militari delle stazioni Navile, Corticella, Mazzini e Bertalia, con i colleghi del Battaglione, sono intervenuti nello spazio, identificando (e denunciando per invasione) otto uomini, gambiani e nigeriani, che avevano trovato in quei casolari fatiscenti un riparo, tra giacigli di fortuna e fornelli volanti. A chiedere l’intervento dei militari dell’Arma era stata proprio la Fiera, che si riserva di fare querela. Non solo. I militari, dopo aver sgomberato i casolari, sono anche intervenuti in zona Ca’ Bianca, dove erano state segnalate situazioni problematiche, relative sempre a contesti di microcriminalità e disagio, per un controllo diffuso della zona.

n. t.