Stalker evade dai domiciliari e finisce in carcere

Evade dai domiciliari, a cui era sottoposto per stalking, e non sta alle misure prescritte: un 29enne è stato portato in carcere. I fatti sono avvenuti a San Lazzaro dove i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti del giovane, italiano, celibe, libero professionista, pregiudicato, accusato di atti persecutori. Il 29enne, lo scorso 30 maggio, è stato arrestato per evasione poiché rintracciato a bordo della sua auto da una pattuglia dei carabinieri della locale stazione, i quali, riconoscendolo, lo hanno immediatamente bloccato. Scarcerato, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico presso la sua residenza. Il provvedimento, emesso dal giudice del riesame di Bologna, deriva dalla richiesta di aggravamento e revoca degli arresti domiciliari.