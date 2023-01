Bologna, stalker molesta e minaccia donna dopo un rifiuto per una richiesta di lavoro

Stalking (foto di repertorio)

Bologna, 30 gennaio 2023 - Molestava una donna con l'invio di numerose email di minaccia e altre azioni intimidatorie, tanto da costringere la vittima a rivolgersi ai carabinieri per mettere fine a quella che era diventata una vera e propria persecuzione. Per questo un uomo italiano di 66 anni, pensionato e con precedenti, è indagato per atti persecutori ed è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, lo stalker avrebbe intimorito e minacciato la vittima, una cinquantatreenne ucraina, consulente in un centro di assistenza per stranieri con sede in città, perché non accettava di essere stato rifiutato per una richiesta di collaborazione lavorativa. Il sessantaseienne, che si era anche qualificato falsamente come titolare di uno studio legale, aveva allora iniziato a molestarla con l'invio di numerose email di minaccia, intimorendola anche con altri atti diffamatori, arrivando a farle trovare in un caso anche la carcassa di un piccione sulla vetrina dell’ufficio. La donna a dicembre si era allora rivolta ai carabinieri che grazie al sistema di videosorveglianza della zona hanno identificato l'uomo che ora è indagato per atti persecutori ed è stato sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla...