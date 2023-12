Stalking ai danni di un avvocato e abuso d’ufficio. Appello, confermata la condanna di due carabinieri

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado per i due carabinieri accusati di stalking e abuso d’ufficio nei confronti di un avvocato.

I militari, Piergiorgio Madonno e Gian Luca Russo, secondo l’accusa hanno perseguitato il legale che, in passato, ne aveva difeso uno in un procedimento davanti al tribunale militare, con false ordinazioni a domicilio di pizze, telefonate mute e perfino con l’iscrizione a un’agenzia matrimoniale.

Oltre a queste condotte, configurabili nel reato di stalking, quando la vittima si era rivolta all’ex cliente in divisa per sporgere querela contro ignoti, lui e il collega avrebbero omesso di astenersi in presenza di un interesse proprio, "impedendo o ritardando l’accertamento dei fatti".

Da qui l’abuso d’ufficio.

Per il maresciallo Madonno, difeso dagli avvocati Serena Gasperini e Daniele Fabrizi, è stata confermata la pena di un anno e sei mesi, mentre per il collega Russo, un anno e due mesi, entrambi con la condizionale.

Anche la Procura generale ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, dove entrambi erano stati assolti dall’accusa di falso. "Vicenda penosa – le parole della parte offesa – che per me si conclude. Si spera che dopo la conferma di oggi (ieri, ndr) anche l’Arma prenda le distanze da certi comportamenti. Ringrazio la professionalità del mio difensore Giovanni Sacchi Morsiani", che lo ha assistito come parte civile.

"Non pensavamo a una conferma – le parole di Gasperini e Fabrizi – perché, come ha detto la Cassazione nel 2020, quando fu chiamata a pronunciarsi sulla misura cautelare, non si è trattato di stalking, ma eventualmente di molestie. Ritorneremo quindi a rivolgersi alla Cassazione".

Chiara Caravelli