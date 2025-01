Stalking alla ex consulente. La stilista Franchi ora rischia il processo

"O hai il buon senso di dire la verità o io sarò uno tsunami in piena". Questo il messaggio che la stilista e imprenditrice Elisabetta Franchi avrebbe inviato a una sua ex consulente. Non solo: secondo la Procura di Bologna, avrebbe tentato di screditare la donna in diversi modi, sia in pubblico che in privato. Si sono chiuse le indagini sulla vicenda e la stilista bolognese Franchi, già in passato finita al centro di una bufera mediatica per aver detto durante un evento che "per ricoprire posizioni importanti" nella sua azienda "puntava sugli uomini di qualsiasi età o sulle donne ma solo sopra i 40 anni", rischia ora di finire a processo per stalking: al termine di accertamenti della squadra mobile bolognese, la stilista sarebbe accusata di una serie di comportamenti persecutori che avrebbe messo in atto ai danni della sua ex collaboratrice e amica, convinta che avesse una relazione col suo compagno.

Agli atti, tra l’altro, un post su Instagram che aveva portato a una pioggia di commenti diffamatori, facendo nascere così una ‘shitstorm’ contro l’altra donna: "Hai mai vissuto l’incubo di scoprire che la tua migliore amica, quella persona di cui ti fidavi ciecamente – recitava il messaggio –, non solo ti ha tradita, ma lo ha fatto nel modo più ignobile possibile?". Messaggio pubblicato sul profilo della stilista, seguito da centinaia di migliaia di followers, i quali avevano in breve identificato l’amica della stilista e ne avevano scritto usando il soprannome di lei. Tra gli episodi nel mirino della Procura, pure una visita di Franchi in una banca, con cui lavorava la ex consulente: qui, la stilista si sarebbe rivolta ai vertici accusando la sua ex amica di essere stata incapace e poco professionale, chiedendo che agissero di conseguenza. Tutto era cominciato quando Franchi ha attribuito all’altra una relazione con il suo compagno, diffondendo la ’notizia’ e facendolo sapere anche al compagno della presunta vittima, assistita dall’avvocata Chiara Rinaldi (che, contattata dal Carlino, non rilascia commenti).

Di recente l’azienda di Franchi, la Betty Blue, ha firmato un accordo con la consigliera di parità della Regione per dare vita a un piano volto a "favorire la massima inclusione e il superamento di ogni stereotipo e pregiudizio di genere".

Chiara Gabrielli