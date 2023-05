Bologna, pedina e perseguita la ex con 60 telefonate al giorno: nei guai

Granarolo (Bologna), 22 maggio 2023 – Pedinamenti sotto casa, al supermercato e pure in palestra. Poi le telefonate, anche sessanta volte al giorno. E ancora, gomme tagliate e chi più ne ha più ne metta, solo perché lui non sopportava di essere stato lasciato. Lei, una 48enne italiana, non ce l’ha più fatta e si è rivolta ai carabinieri.

L'uomo, un 33enne italiano residente a Granarolo Emilia, è ora indagato per atti persecutori, danneggiamento e diffamazione, e nei suoi confronti è stata emessa una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla donna.

La loro relazione era iniziata nel 2021 e terminata alla fine del 2022 perché lei non riusciva più a sopportare la sua gelosia. Oltre a telefonate continue e pedinamenti, il 43enne ha anche danneggiato l'auto della donna in due occasioni (una gomma tagliata e uno specchietto divelto), episodi accertati dai carabinieri analizzando le immagini della videosorveglianza della zona. Infine, l'uomo è accusato di diffamazione per avere cercato di screditare la reputazione della ex compagna, agente immobiliare, alla presenza del suo datore di lavoro.