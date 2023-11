Bologna: stalking all’ex collega, arrestato. Lei era stata costretta a lasciare il lavoro

Bologna, 7 novembre 2023 – Minacce, violenza verbale e un tentativo di aggressione. Un uomo di 31 anni è stato arrestato nella tarda serata di ieri, poco dopo mezzanotte, con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, una 26enne.

Ad allertare la polizia è stata la stessa donna che ha riferito agli agenti di essere stata vittima di un tentativo di aggressione da parte del soggetto in questione.

Sentita dagli agenti, la vittima ha raccontato che l’uomo era un suo ex collega di lavoro che, dalla fine della loro relazione sentimentale, aveva iniziato a essere ossessionato dal nuovo rapporto che lei aveva iniziato con un altro uomo. Un comportamento sempre più aggressivo, con ripetute minacce, che ha portato la vittima a cambiare il proprio stile di vita.

Non solo, la donna non ha nemmeno rinnovato il contratto nel bar dove lavorava.

L’uomo, che non aveva mai accettato la fine del loro rapporto sentimentale, aveva iniziato a tempestarla di messaggi, minacciandola anche di utilizzare armi da fuoco se non fossero tornati insieme. Tornando a ieri sera, l’ex compagno si era recato sotto casa della donna suonando ripetutamente il campanello e cercando di forzare l’ingresso per entrare nell’abitazione.

Giunti sul posto, gli agenti delle volanti Marconi e Malpighi lo hanno arrestato e trasferito in carcere. Durante una successiva perquisizione, è stato anche sequestrato un coltello da tasca che l’uomo portava con sé.