Stalking, Elisabetta Franchi. Slitta la decisione del gup. E lei ’festeggia’ sui social

"Il gesto parla da solo. Oggi ho vinto, ve ne parlerò presto". Così la stilista Elisabetta Franchi, mostrando il dito medio, in un post diffuso sui social, dopo che è slittata ancora la decisione del giudice: l’imprenditrice è imputata in udienza preliminare per stalking ai danni di una sua ex consulente. Uscendo dalla camera di consiglio, mercoledì, il gup Andrea Romito non ha deciso sul rinvio a giudizio o sul proscioglimento, ma ha invitato la Procura a formulare una differente qualificazione giuridica dei fatti.

Deciso dunque un rinvio al 7 novembre per dare la possibilità al pm titolare del fascicolo, Luca Venturi (sostituito in aula dalla collega Michela Guidi) di valutare la richiesta del giudice. Il pm non è obbligato a modificare l’imputazione, che quindi può rimanere stalking, oppure potrebbe propendere per altre ipotesi come diffamazione aggravata o minacce gravi. In apertura di udienza il giudice aveva rigettato l’eccezione della difesa (avvocati Paolo Creta e Gianmaria Palminteri) su una richiesta fatta alla Procura dopo la conclusione delle indagini preliminari, relativa alla necessità, a loro avviso, di sequestrare e analizzare il telefono della persona offesa. In un altro post social, Elisabetta Franchi scrive: "A volte si brinda in silenzio. Oggi la giustizia ha parlato, e io brindo a me".

La parte civile è assistita dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini. Franchi è accusata di una serie di comportamenti per screditare pubblicamente e privatamente l’altra donna, con cui in passato aveva una relazione di amicizia. Contestato, tra l’altro, un post su Instagram che provocò commenti diffamatori, una "shitstorm" contro l’ex consulente.

Ma ora "la nostra assistita ha dovuto nuovamente chiudere tutte le piattaforme social – spiegano gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini –. Le pubblicazioni (di Franchi) sui social con tutte queste esternazioni che non hanno alcun tipo di riscontro giuridico con ciò che in realtà è accaduto, hanno esposto la nostra assistita, ancora una volta, al pubblico ludibrio, a commenti e attacchi di ogni tipo". La stilista "infatti ha lasciato intendere di avere vinto, sembra che abbia avuto un successo giudiziario, ma non è affatto così. E intanto la vittima viene messa nuovamente alla gogna. La nostra assistita, da più di un anno, continua a vivere un incubo".

Nell’ordinanza che rigetta le richieste della difesa (tra cui il sequestro del telefonino della persona offesa) si conferma la solidità e la sufficienza delle prove raccolte contro Franchi. Al termine degli accertamenti della Squadra Mobile, la stilista era stata accusata di una serie di comportamenti persecutori ai danni della sua ex collaboratrice e amica, convinta che avesse una relazione col suo compagno. "O hai il buon senso di dire la verità o io sarò uno tsunami in piena". Questo il messaggio che Franchi avrebbe inviato. Per la Procura, avrebbe anche tentato di screditare la donna in pubblico e in privato. Agli atti, anche un post su Instagram di Franchi (seguito da centinaia di migliaia di followers), che aveva portato a una pioggia di commenti diffamatori: "Hai mai vissuto l’incubo di scoprire che la tua migliore amica, quella persona di cui ti fidavi ciecamente, non solo ti ha tradita, ma lo ha fatto nel modo più ignobile possibile?" E i followers avevano in breve identificato l’amica.