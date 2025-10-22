L'autobus dei sogni
22 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Stalking all’ex consulente, slitta la decisione su Elisabetta Franchi

La nota stilista tornerà in aula a novembre. Il gup ha invitato la Procura a riformulare una differente imputazione

La stilista Elisabetta Franchi

Bologna, 22 ottobre 2025 – Slitta a novembre la decisione del tribunale su Elisabetta Franchi, che è imputata in udienza preliminare per stalking ai danni di una sua ex consulente

Il gup Andrea Romito, infatti, non ha deciso sul rinvio a giudizio o sul proscioglimento, invitando però la Procura a formulare una differente qualificazione giuridica dei fatti. È stato dunque deciso un rinvio al 7 novembre per dare la possibilità al pm titolare del fascicolo, Luca Venturi (sostituito in aula dalla collega Michela Guidi) di valutare la richiesta del giudice.

Il pm non è obbligato a modificare l'imputazione, che quindi potrebbe rimanere stalking, oppure potrebbe propendere per ipotesi meno pesanti, come per esempio diffamazione aggravata o minacce gravi.

In apertura di udienza il giudice aveva rigettato l'eccezione della difesa (avvocati Paolo Creta e Gianmaria Palminteri) su una richiesta fatta alla Procura dopo la conclusione delle indagini preliminari, relativa alla necessità, a loro avviso, di sequestrare e analizzare il telefono della persona offesa.

La parte civile era rappresentata dall'avvocato Antonio Petroncini, che ha sostituito l'avvocato Chiara Rinaldi. Franchi è accusata di una serie di comportamenti per screditare pubblicamente e privatamente l'altra donna, con cui in passato aveva una relazione di amicizia. È contestato, tra l'altro, un post su Instagram che provocò commenti diffamatori, una ‘shitstorm’ contro l'ex consulente.

