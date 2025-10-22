Stalking alla ex fidanzata nel Bolognese: divieto di avvicinamento per un 21enne

L'autobus dei sogni
CronacaStalking alla ex fidanzata nel Bolognese: divieto di avvicinamento per un 21enne
22 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
La vittima ha presentato ai carabinieri una querela nei confronti del giovane, che l’ha perseguitata con telefonate, pedinamenti e appostamenti sotto casa

Bologna, 22 ottobre 2025 – Telefonate, pedinamenti e appostamenti sotto casa. E poi minacce e molestie dopo la fine della relazione: disposto il divieto di avvicinamento per un 21enne italiano nel Bolognese. 

Questa l’ordinanza applicativa eseguita dai carabinieri di Anzola dell’Emilia nei confronti del giovane indagato dalla Procura per atti persecutori verso l’ex fidanzata. La vittima di recente ha presentato in caserma una querela nei confronti dell’ex, che ha continuato a minacciarla e molestarla dopo la fine della relazione, durata circa sei mesi. Lei lo aveva lasciato, infatti, a causa del suo carattere morboso e geloso, che si è manifestato, appunto, anche dopo la chiusura. 

Il 21enne ha perseguitato la vittima con telefonate, pedinamenti e appostamenti, conditi con insulti e minacce, provocando nella ragazza forti attacchi di panico e costringendola a cambiare le sue abitudini di vita.

Il giovane, quindi, è stato rintracciato dai carabinieri e sottoposto alla misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bologna. Tuttavia, non avendo accettato l'applicazione del braccialetto elettronico, è stato destinatario dell'ulteriore misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Anzola dell'Emilia.

