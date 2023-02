Stalking Bologna, suona al campanello dell’ex insistentemente: arrestato 47enne

Stalking (immagine generica)

Bologna, 5 febbraio 2023 - Arresto per stalking in zona Lame. A mezzanotte circa, una donna ha chiamato la polizia perché il suo ex compagno stava suonando insistentemente al campanello della sua abitazione, dopo essere riuscito in qualche modo a entrare nel condominio.

La volante della polizia ha intercettato l'uomo, un italiano di 47 anni, che vedendo gli agenti ha tentato di darsi alla fuga, strattonandoli. La donna ha quindi sporto denuncia, rivelando altri episodi di minacce seguiti alla fine della loro storia. L’uomo è stato portato alla Dozza ed è stato attivato il protocollo di Codice rosso.