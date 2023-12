Stalking e violenze, denunce aumentate dopo il delitto di Giulia Cecchettin

Da quando Giulia Cecchettin è stata uccisa e il suo corpo martoriato è stato ritrovato, il 12 novembre scorso, le denunce "per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia sono aumentate, a Bologna". Segno che la sensibilità sul tema della violenza di genere e sui pericoli che cela, tra cui quello, tragico, del femminicidio, è aumentata.

La dirigente della Divisione Anticrimine della Questura, Silvia Gentilini

Nello specifico, le denunce per questi due tipi di reati – quelli, cioè, per cui è possibile emettere la misura di prevenzione dell’ammonimento – tra il 1° e il 30 novembre di quest’anno sono aumentate del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, passando da 166 a 174. Questo mese (dal 1° di dicembre a ieri) le denunce sono state invece 49, contro le 36 del 2022 (+11%).

A fare il punto è la dirigente della Divisione Anticrimine della Questura Silvia Gentilini: "Questo delle festività natalizie è un periodo particolarmente sensibile per tali reati – illustra – poiché spesso tensioni già presenti in famiglia si esasperano. La polizia però c’è: e lo strumento dell’ammonimento si dimostra valido, al punto che la sua sfera d’azione è stata ampliata dal recente decreto legge ’Roccella’".

L’ammonimento , la misura di prevenzione esclusiva del Questore che mira appunto ad ’ammonire’ l’autore del maltrattamento con un intervento degli agenti pressoché immediato e dunque molto più rapido della disposizione di un’eventuale misura cautelare da parte del giudice, è infatti secondo la dirigente "efficace: ci siamo accorti che le recidive diventano così molto basse e, con un dato estrapolato al contrario, possiamo rilevare che nessun uomo ammonito è stato poi autore di femminicidio".

La Questura sta lavorando molto per sensibilizzare molto sul tema violenza di genere e informare sullo strumento dell’ammonimento. Strumento sempre più utilizzato, infatti: nel 2021 le misure di questo tipo applicate per stalking erano state 22, 30 nel 2022 e infine 47 quest’anno, dato più che raddoppiato dunque.

Per quanto riguarda le violenze domestiche, c’era stata una crescita quasi del 130% di ammonimenti tra il 2021 (17) e il 2022 (39), ma quest’anno si registra una lieve flessione rispetto all’anno scorso (31).

Ma la tutela della polizia di Stato non si concentra sulle sole donne, ma anche sulle altre fasce deboli: minorenni in primis. Le denunce di scomparsa sono numerose in città, di recente, anche se fortunatamente si tratta per la stragrande maggioranza di allontanamenti volontari che si concludono con il ritrovamento del minore. È quanto successo qualche giorno fa, quando le indagini della polizia hanno permesso di riportare ai genitori una quindicenne che mancava di casa da più di 48 ore.

L’adolescente è stata ritrovata in compagnia di un’amica (che l’aveva anche ospitata in quei giorni) al centro commerciale Gran Reno, mentre ’marinava’ la scuola. L’hanno trovata i carabinieri di Casalecchio, inviati dalla polizia.

"Prima abbiamo cercato di localizzare il suo cellulare, ma era spento e l’ultima cella agganciata non aveva dato esito – spiega Gentilini –. Così abbiamo chiesto aiuto ai suoi amici e soprattutto alla sua scuola. Le loro testimonianze sono state decisive nell’indicarci dove poteva trovarsi e con chi".