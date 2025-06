"Stalli invisibili, segnaletica da rinnovare"

Stalli per disabili a Pianoro: è polemica. A parlarne il consigliere di opposizione locale, Luca D’Oristano: "Considerato che da oltre un mese sono stati ultimati i lavori di rifacimento del manto stradale di via Gramsci e che a oggi sono ancora presenti i segni per la realizzazione della segnaletica orizzontale che, ovviamente, ne evidenzia la recentissima realizzazione, chiedo all’amministrazione quali siano i tempi per la realizzazione della segnaletica orizzontale dello stallo disabili davanti alla scuola, quali siano i tempi per il rifacimento della segnaletica orizzontale di tutti gli stalli disabili sul territorio di Pianoro praticamente ’invisibili’ e per quale motivo non è stata realizzata la segnaletica orizzontale nell’incrocio in prossimità della scuola e del Palazzo Comunale considerato che i macchinari sono stati utilizzati a 10 metri e riportarli in un secondo tempo causerebbe alla pubblica amministrazione un esborso economico maggiore. Chiedo, infine, se l’amministrazione non ritenga opportuno realizzare il rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale in prossimità di quella soggetta al rifacimento così da ottimizzare costi/benefici in merito di economia e sicurezza stradale".

Alle osservazioni del consigliere replica il sindaco Luca Vecchiettini: "Quello che viene richiesto dal consigliere è esattamente ciò che l’amministrazione sta già realizzando, con un’azione massiccia di rifacimento di quasi tutta la segnaletica del Comune. Come previsto nel piano di manutenzione straordinaria, è in corso in tutto il territorio un intervento sistematico di rifacimento della segnaletica orizzontale, che comprende: strisce pedonali, zebrature, stalli di sosta, stalli per disabili, fermate autobus e attraversamenti pedonali. Si tratta di un lavoro ampio e articolato che, per sua natura, viene realizzato per fasi e per zone e con strumentazioni differenti a seconda della tipologia di segnaletica. Proprio per questo motivo, gli interventi vengono eseguiti in più momenti, anche, com’è ovvio che sia, successivi alla riasfaltatura che si sta realizzando su varie strade. Tutto il lavoro, che coinvolge l’intero territorio comunale, è attualmente in corso e verrà completato nelle prossime settimane. Si stanno realizzando proprio in questi giorni le strisce di colore giallo e gli stalli per disabili. Le strade collinari invece verranno realizzate a fine estate, al termine dei grandi lavori che interesseranno molte frane che verranno messe in sicurezza".

Zoe Pederzini