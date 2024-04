Stallo dopo l’ultimatum di Salvini. Uffici al lavoro, la partita del Tar

Si è conclusa domenica, nel giorno di Pasqua, la corsa dell’ultimatum che il ministero dei Trasporti aveva inviato ormai tempo fa al Comune di Bologna. Roma aveva chiesto a Matteo Lepore di adeguarsi alla direttiva del Mit sulle deroghe ai limiti della velocità, con i 30 all’ora che dovrebbero essere motivati strada per strada. Siamo ancora lì, un’istruttoria che per il Comune c’è già – Bologna come noto applica la Città 30 sul 70% del suolo cittadino – e che invece per il ministero non c’è ancora. Passato il termine per l’adeguamento, si attende la mossa di Roma. Cosa accadrà lo si scoprirà a breve, perché intanto gli scambi tra uffici – tramite l’Anci – non si stanno fermando. Il provvedimento di disapplicazione potrebbe arrivare, ma la sensazione è che si aspetterà ancora qualche giorno per capire se Bologna (molto poco probabile) batterà un colpo.

Intanto la querelle proseguirà anche nelle aule di tribunale, perché è notizia di pochi giorni fa quella del ricorso presentato da un folto gruppo di tassisti, con il sostegno di Fratelli d’Italia, contro le delibere di Palazzo d’Accursio sui nuovi limiti di velocita "indiscriminati", secondo gli oppositori. Come spiegato dal Carlino, il Mit starebbe concretamente pensando di costituirsi in giudizio per supportare le ragioni dei ricorrenti. Si attenderà la fissazione della prima udienza di merito per capire i prossimi sviluppi, sono giorni interlocutori dopo che lo stesso ministero ha aperto a un confronto, che però sia rispettoso della norma nazionale. L’eventuale disapplicazione delle misure sulla Città 30 – a Bologna come in qualsiasi altro Comune – verterebbe sull’articolo 142 del Codice della strada, comma 2, che prevede che il ministro dei Trasporti possa modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada (cioè i Comuni), quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri dei limiti di velocità previsti dal codice.

pa. ros.