Stamoto, parcheggi in tempi rapidi E non saranno a uso provvisorio

La prima mossa saranno verosimilmente i due parcheggi: in ‘tempi rapidi’ il Comune ha intenzione di mettere a disposizione dei residenti del Fossolo le due aree interne alla Stamoto che si trovano rispettivamente lungo via Castelmerlo e lungo via Felsina per poter parcheggiare le loro auto. E l’idea è di mantenere questa funzione a quegli spazi anche oltre i primi "usi temporanei" della ex Caserma, 13 ettari sui quali il Comune di Bologna è pronto a mettere le mani, con relativi onori e oneri. L’accordo col ministero della Difesa e agenzia del Demanio, arriverà tra un paio di settimane. Poi si comincerà a disegnare per davvero il futuro dell’area.

"C’è bisogno di un po’ di tempo, ma c’è l’impegno comune a lavorare in maniera serrata per ridurre il più possibile i tempi, nell’ordine dei sei mesi per avere un quadro quanto più definitivo", dice l’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani. La notizia dei parcheggi è stata accolta positivamente dal consigliere comunale di Forza Italia, Nicola Stanzani: "Bene – le sue parole – l’impegno dell’assessore Laudani sulla realizzazione dei parcheggi nell’ex area Stamoto e soprattutto sul fatto che ci abbia risposto, a nostra domanda specifica, che questa non sarà solo una destinazione temporanea. Al momento è l’unica novità rispetto a quanto emerso a mezzo stampa, aspettiamo quindi di avere qualche certezza in più su un protocollo al momento non ancora sottoscritto e su cui non abbiamo elementi né sulle regole di ingaggio, né sui contenuti del progetto di riqualificazione, né purtroppo sulle tempistiche".

Sul tema è intervenuto anche il capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune, Stefano Cavedagna: "Dopo tanti, troppi, anni di immobilismo dei governi precedenti e del Comune, il Governo Meloni intende riqualificare le ex caserme di Bologna, prima tra tutte la Stamoto. Ha fatto più l’attuale governo in cinque mesi che tutte le giunte Pd ed i governi degli ultimi dieci anni".