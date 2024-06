Stand della festa dell’Unità devastati dalla baby gang

Vandali sfrontati in azione alla festa dell’Unità di San Giovanni in Persiceto. Kermesse in programma da ieri fino al prossimo 15 luglio nel centro sportivo di via Castelfranco. "Un episodio di inaudito vandalismo – racconta Tommaso Cotti, responsabile feste del Pd Persiceto –, è avvenuto la scorsa notte, alle tre, nel parco, dove, come tradizione, abbiamo organizzato la Festa dell’Unità, promossa dal partito democratico. Un gruppo di giovani, dopo essere stati invitati dai volontari della sorveglianza ad allontanarsi dalle strutture della festa, invece che andare via hanno reagito con inaudita rabbia. In preda all’ira, i vandali hanno completamente distrutto le sedie della sala dibattiti".

A parere di Cotti quello che preoccupa non è tanto il danno economico, ma che l’episodio di vandalismo sia stato compiuto dai ragazzi alla presenza dei vigilanti, senza alcuna remora o timore. Ad agire sono stati una decina di minorenni ben noti in città per le loro intemperanze. "Ringraziamo i carabinieri – continua Cotti – che, allertati, sono prontamente intervenuti di notte sul posto per ben due volte. Esiste di sicuro un tema di sicurezza; ma, ripeto, il fatto che i ragazzi non si siano fermati di fronte alla presenza di altre persone ci lascia senza parole. Dal nostro canto non abbiamo potuto far altro che sporgere denuncia di quanto accaduto".

"Questi fatti – prosegue il dem – non fermano la festa, che per il nostro partito è un importante momento di trasparente autofinanziamento, e che propone musica, cultura, politica e cucina. Ma anche un alto momento di socialità grazie allo straordinario servizio di più di 100 volontari e un altrettanto alto momento di dibattiti sui temi centrali della nostra comunità civile e politica". E Cotti aggiunge: "Un episodio di cui non avevamo certamente bisogno. Ma che non ci toglie assolutamente entusiasmo e passione in quello che facciamo. E aspettiamo tante persone alla festa che rimarrà aperta nel parco del centro sportivo fino a metà luglio, a partire dalle 19".

Pier Luigi Trombetta